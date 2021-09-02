Как будет выглядеть Земля через 250 миллионов лет: ученые показали два прогноза
Источник:The Guardian
Планета Земля постоянно меняется. Ее поверхность не всегда выглядела одинаково. Литосферные плиты движутся со скоростью от 1 до 6 сантиметров в год, а это значит, что в очень далеком будущем материки кардинально изменят свое положение. Миллионы лет назад все началось с гигантской Пангеи. Чем же все закончится?
Моделированием возможного будущего планеты занимались специалисты Института космических исследований NASA. Исследование опубликовали в журнале Geochemistry, Geophysics and Geosystems.
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Результаты исследований
Для того, чтобы предсказать, где будут находиться современные материки и каким будет климат на их территории через такой огромный отрезок времени, опирались на целый ряд данных: скорость и направление движения тектонических плит, яркость Солнца, скорость вращения планеты. При этом концентрацию СО2 в атмосфере было решено взять в виде фиксированного параметра.Через 250 миллионов лет наше Солнце станет немного ярче, а вращение Земли замедлится. День на планете будет длится на 30 минут дольше, чем сегодня.
- Вариантов вероятного будущего ученые видят два.
- Один из выводов показывает, что континенты образуют единый массив суши около экватора, формируя суперконтинент Аурику через 250 миллионов лет.
- В противном случае Антарктида остается на своем месте, а все остальные материки сойдутся на севере. Они образуют суперконтинент Амасию уже через 200 миллионов лет.
Слева изображены течения океанов, которые будут омывать будущие Аурику или Амасию. Справа изображены данные о температуре океанов / Фото Geochemistry, Geophysics and Geosystems
- Если образуется Аурика, климат на новом материке будет тропическим. На нем почти не будет снега и льда, а средняя температура составит около 20 градусов.
- Если же будущее за Амасией, то ее высокогорные районы будут способствовать возникновению снегопадов и образованию ледяных щитов на поверхности, которые будут отражать солнечный свет, охлаждая планету. Это приблизит Землю к климату времен последнего ледникового периода.