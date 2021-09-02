Моделированием возможного будущего планеты занимались специалисты Института космических исследований NASA. Исследование опубликовали в журнале Geochemistry, Geophysics and Geosystems.

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Результаты исследований

Для того, чтобы предсказать, где будут находиться современные материки и каким будет климат на их территории через такой огромный отрезок времени, опирались на целый ряд данных: скорость и направление движения тектонических плит, яркость Солнца, скорость вращения планеты. При этом концентрацию СО2 в атмосфере было решено взять в виде фиксированного параметра.

Через 250 миллионов лет наше Солнце станет немного ярче, а вращение Земли замедлится. День на планете будет длится на 30 минут дольше, чем сегодня.

Вариантов вероятного будущего ученые видят два.

Один из выводов показывает, что континенты образуют единый массив суши около экватора, формируя суперконтинент Аурику через 250 миллионов лет.

В противном случае Антарктида остается на своем месте, а все остальные материки сойдутся на севере. Они образуют суперконтинент Амасию уже через 200 миллионов лет.



Слева изображены течения океанов, которые будут омывать будущие Аурику или Амасию. Справа изображены данные о температуре океанов / Фото Geochemistry, Geophysics and Geosystems