Как будет выглядеть первая частная коммерческая экспедиция на МКС: Axiom Space раскрыла детали

Космическая компания Axiom Space рассказала, чем будут заниматься участники первой частной коммерческой экспедиции на Международную космическую станцию, которая должна состояться в начале следующего года.

Кто и как отправится на МКС в ходе миссии Axiom Space

Для доставки людей на орбитальную станцию будет использоваться пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon. В рамках миссии Ax-1 экипаж отправят в космическое пространство с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

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Около двух дней экипаж проведет в пути, после чего корабль состыкуется с МКС, где путешественники проведут следующие восемь дней. За это время они проведут серию экспериментов при содействии экипажа станции и с результатами работы вернутся на Землю.

Что касается членов экипажа, то ими стали:

командир миссии и бывший астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Майкл Лопес-Алегрия ;

; инвестор Марк Пати из Канады;

из Канады; инвестор Ларри Коннор из США;

из США; и инвестор Итан Стиббе из Израиля.



Экипаж Ax-1 / Фото Axiom Space

Все они заплатили за участие в миссии по 55 миллионов долларов. Они также помогли выбрать 25 исследовательских экспериментов, которые планируют реализовать за время пребывания на МКС.

Чем будет заниматься экипаж на МКС

Предполагается проведение серии научных экспериментов, в том числе с использованием стволовых клеток и определением влияния космического пространства на процесс старения.

Также на орбите проведут демонстрацию двусторонней трансляции 3D-проекции голограммы с помощью гарнитуры Microsoft HoloLens.

Эти и другие эксперименты будут выполнены четырьмя членами экипажа, которых Axiom планирует доставить на МКС в феврале 2022 года в рамках миссии Ax-1.