Как будет выглядеть первая частная коммерческая экспедиция на МКС: Axiom Space раскрыла детали
Источник:The Verge
Космическая компания Axiom Space рассказала, чем будут заниматься участники первой частной коммерческой экспедиции на Международную космическую станцию, которая должна состояться в начале следующего года.
Кто и как отправится на МКС в ходе миссии Axiom Space
Для доставки людей на орбитальную станцию будет использоваться пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon. В рамках миссии Ax-1 экипаж отправят в космическое пространство с помощью ракеты-носителя Falcon 9.
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Около двух дней экипаж проведет в пути, после чего корабль состыкуется с МКС, где путешественники проведут следующие восемь дней. За это время они проведут серию экспериментов при содействии экипажа станции и с результатами работы вернутся на Землю.
Что касается членов экипажа, то ими стали:
- командир миссии и бывший астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Майкл Лопес-Алегрия;
- инвестор Марк Пати из Канады;
- инвестор Ларри Коннор из США;
- и инвестор Итан Стиббе из Израиля.
Экипаж Ax-1 / Фото Axiom Space
Все они заплатили за участие в миссии по 55 миллионов долларов. Они также помогли выбрать 25 исследовательских экспериментов, которые планируют реализовать за время пребывания на МКС.
Чем будет заниматься экипаж на МКС
- Предполагается проведение серии научных экспериментов, в том числе с использованием стволовых клеток и определением влияния космического пространства на процесс старения.
- Также на орбите проведут демонстрацию двусторонней трансляции 3D-проекции голограммы с помощью гарнитуры Microsoft HoloLens.
Эти и другие эксперименты будут выполнены четырьмя членами экипажа, которых Axiom планирует доставить на МКС в феврале 2022 года в рамках миссии Ax-1.