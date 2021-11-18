Кто и как отправится на МКС в ходе миссии Axiom Space

Для доставки людей на орбитальную станцию будет использоваться пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon. В рамках миссии Ax-1 экипаж отправят в космическое пространство с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

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Около двух дней экипаж проведет в пути, после чего корабль состыкуется с МКС, где путешественники проведут следующие восемь дней. За это время они проведут серию экспериментов при содействии экипажа станции и с результатами работы вернутся на Землю.

Что касается членов экипажа, то ими стали:

  • командир миссии и бывший астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Майкл Лопес-Алегрия;
  • инвестор Марк Пати из Канады;
  • инвестор Ларри Коннор из США;
  • и инвестор Итан Стиббе из Израиля.

Екіпаж Ax-1
Экипаж Ax-1 / Фото Axiom Space

Все они заплатили за участие в миссии по 55 миллионов долларов. Они также помогли выбрать 25 исследовательских экспериментов, которые планируют реализовать за время пребывания на МКС.

Чем будет заниматься экипаж на МКС

  • Предполагается проведение серии научных экспериментов, в том числе с использованием стволовых клеток и определением влияния космического пространства на процесс старения.
  • Также на орбите проведут демонстрацию двусторонней трансляции 3D-проекции голограммы с помощью гарнитуры Microsoft HoloLens.

Эти и другие эксперименты будут выполнены четырьмя членами экипажа, которых Axiom планирует доставить на МКС в феврале 2022 года в рамках миссии Ax-1.