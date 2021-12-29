Будет расчищать заносы: производители анонсировали беспилотный робот-помощник
Источник:The Snow Bot
Компания Hanyang Robotic анонсировала беспилотную снегоуборочную машину. Она заменит человека с лопатой.
У робота есть ряд необычных особенностей. Он может расчищать заносы на парковых и придомовых территориях.
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Какие особенности у робота
Как уверяют производители, такое средство сможет работать:
- с осадками до 30 см;
- со скоростью до 4 метров в секунду.
Правда, выполнять свою работу без остановок робот сможет 1,5 часа. Затем несколько часов займет зарядка аккумуляторов.
Без остановок робот будет работать 1,5 часа / Фото Snowbot
Управлять можно через приложение
Пользоваться таким средством, как заверили в компании, будет легко. Поскольку управляется автономный снегоуборщик с дистанционного пульта или через специальное приложение на телефоне.
Там можно запрограммировать маршрут. Пока что приобрести такого робота-помощника нельзя, поскольку он проходит испытание перед отправкой в серийное производство.
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