Будет расчищать заносы: производители анонсировали беспилотный робот-помощник

Компания Hanyang Robotic анонсировала беспилотную снегоуборочную машину. Она заменит человека с лопатой.

У робота есть ряд необычных особенностей. Он может расчищать заносы на парковых и придомовых территориях.

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Какие особенности у робота

Как уверяют производители, такое средство сможет работать:

с осадками до 30 см;

со скоростью до 4 метров в секунду.

Правда, выполнять свою работу без остановок робот сможет 1,5 часа. Затем несколько часов займет зарядка аккумуляторов.

Без остановок робот будет работать 1,5 часа / Фото Snowbot

Управлять можно через приложение

Пользоваться таким средством, как заверили в компании, будет легко. Поскольку управляется автономный снегоуборщик с дистанционного пульта или через специальное приложение на телефоне.

Там можно запрограммировать маршрут. Пока что приобрести такого робота-помощника нельзя, поскольку он проходит испытание перед отправкой в серийное производство.

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