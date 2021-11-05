Лу Вейбинг подтвердил, что массовое производство электромобилей Xiaomi стартует в первой половине 2024 года. Компания решила использовать весь свой опыт, партнерские связи, а также активы для выхода на совершенно новый для себя рынок.

Интересно Xiaomi раскрыла дату начала производства своих электромобилей

Как будут продавать электромобили Xiaomi

Компания планирует продавать автомобили собственными силами в своих фирменных магазинах Xiaomi Mi Home. Для этого придется существенно изменить подход к их строительству и начать проектировать большие помещения, которые смогут вмещать автомобили.

Кстати, совсем недавно компания отпраздновала открытие 10 000-го по магазину Mi Home. На его фасаде Xiaomi скопировала знаменитый изогнутый экран Samsung, расположенный в торговом центре COEX в Сеуле. Такой экран позволяет создавать эффект стереоизображения.



10000-й магазин Xiaomi с экраном / Фото Xiaomi

Лу Вейбинг также добавил, что умный электромобиль Xiaomi будет похож на большой смартфон, который будет щедро набит множеством умных функций. Учитывая, что уже сейчас на рынке появляется все больше умных автомобилей, можно уверенно предполагать, что через три года электромобили Xiaomi действительно будут приятно удивлять своими возможностями.

Остается лишь надеяться, что "как смартфоны" они будут лишь в лучшем смысле. Ведь проблем у мобильных телефонов компании хватает как в программном плане, так и в аппаратном. Например, огромное количество жалоб в течение лет получает некорректная работа датчика приближения, который определяет, что смартфон поднесли к уху во время разговора. Он часто работает некорректно, позволяя экрану включаться при звонках. Это приводит к случайным нажатиям на экране и запуску различных функций и программ тогда, когда это неуместно. Наконец летом компания пообещала исправить эту проблему, переложив ответственность за нее на производителя этих датчиков.