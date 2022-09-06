Российский офис Meta постоянно обвиняют в блокировках украинских пользователей. Особенно ситуация обострилась с началом полномасштабного вторжения. Однако оказывается все не совсем так.

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Офис в России

Facebook может заблокировать пользователя за фразу "русские убивают", даже если это касается мирных украинцев. Почему так происходит, если это правда? Антон Мельник объясняет, что в этом случае Meta не нравится сама формулировка. Дело в том, что внимание акцентируется на национальности, которая убивает, а в Meta не хотят привязываться к национальности, что они объясняют в своих правилах. Поэтому лучше писать "русские военные или русское военное руководство убивает".

По словам эксперта, работающая с Украиной команда Meta многим помогает украинцам, слушает и передает все запросы центральному офису. Самое главное, что находится она не в россии.

Украина входит в регион, офис которого координируется из Польши. И россия к нему не принадлежит. Поэтому, когда кто-то говорит: "Закройте офис в Санкт-Петербурге" – там и не было никакого офиса. И в Москве не было. Meta никогда не была зарегистрирована в россии. А команда, которая занимается нами и несколькими странами, это польско-украинская команда. И она достаточно проукраинская,

– говорит Антон Мельник.

Офис в Украине

Что касается возможного открытия офиса в Украине, то этот вопрос обсуждается с весны 2021 года. Однако здесь важно понимать, что Meta работает иначе, чем корпорации типа Google или Microsoft, физически у нас присутствующие. Meta не имеет офиса как такового, ведь компания больше развивается дистанционно.

Поэтому мы начали затягивать компанию в Украину другими способами. В частности, придумали, что у нас можно открыть Metaverse Lab – это любимый продукт Марка Цукерберга, в котором он постоянно работает. И таким образом перетащить к нам хотя бы несколько человек из Meta, поставить руководителя, СЕО по Украине. Соответственно, все будет друг к другу добавляться и понемногу их офис должен увеличиваться,

– добавляет Антон Мельник.

По его словам, положительные сдвиги в этих переговорах были в 2022 году, когда начался новый этап коммуникации по офису Meta в Украине. Была большая вероятность, что он мог открыться уже в этом году. Но начался новый виток войны. Эксперт уверен, что офис Meta в Украине будет сразу после победы.