Будет ли Байден усиливать санкционное давление на китайские компании: что думают эксперты
Дональд Трамп отметился в техномире своими резонансными решениями в отношении китайских компаний. В 2019 году в черный список попала компания Huawei. А недавно санкции ввели против Xiaomi.
Продолжит ли новоизбранный президент Джозеф Байден политику Трампа в отношении Китая - своими прогнозами поделились эксперты, пишет Seeking Alpha.
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Какими будут решения Байдена
Отраслевые эксперты говорят, что преемник Трампа не будет обострять ситуацию в отношениях с Китаем. Правда, не стоит ожидать, что новый президент начнет каденцию с послаблений.
Правда, ограничения на сотрудничество с китайскими компаниями могут быть частично отменены через некоторое время.
Как замечают эксперты, компании, которые перестали сотрудничать с Huawei, уже не рассчитывают на выручку от сотрудничества. Те же, кто готов возобновить контакты с китайскими партнерами в случае ослабления санкций, получат преимущество – дополнительный источник прибыли.
В одном вопросе специалисты едины – при Байдене перечень китайских компаний в санкционном списке США не будет расти.
Взаимоотношения американских и китайских компаний будут подчиняться прежним принципам. А вот снижение напряженности позволит многим компаниям получить выгоду. Среди них эксперты называют Apple, NVIDIA и TSMC, Cisco, NXP Semiconductors и Western Digital Corporation.
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