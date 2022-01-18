Как пишет источник, чиновники хотят настроить граждан против данной технологии. Ее будут представлять потенциальной угрозой безопасности детей.
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Что происходит
Основная цель кампании, по данным Rolling Stone, – срыв планов Facebook по внедрению сквозного шифрования в Messenger.
Что такое сквозное шифрование
Это шифрование, которое еще называют end-to-end encryption, при котором только пользователи, ведущие диалог, имеют доступ к сообщениям, поскольку криптографические ключи для дешифровки данных находятся только на их устройствах, а не на серверах компании, которая предоставляет услуги.
На сегодня сквозное шифрование считается самым безопасным способом частного общения в интернете.
Для реализации своей инициативы МВД Британии начало сотрудничество с одним из лучших рекламных агентств M&C Saatchi.
Кампания будет включать:
- блиц-рекламу на телевидении,
- агитацию со стороны британских благотворительных организаций и правоохранительных органов,
- призывы к действию, чтобы общественность напрямую обращалась к технологическим компаниям.
Мы привлекли M&C Saatchi, чтобы объединить множество организаций, разделяющих наши опасения по поводу влияния сквозного шифрования на нашу способность обеспечить безопасность детей,
– цитирует издание заявление представителя Министерства внутренних дел.
В рамках инициативы планируется заставить общественность "беспокоиться". Один из рекламных трюков: взрослого и ребенка (оба актера) поместят в стеклянную коробку, при этом взрослый "понимающе" смотрит на ребенка, когда стекло становится черным.
В презентации, подготовленной правительством Великобритании для привлечения потенциальных партнеров по некоммерческой коалиции, на одном из слайдов отмечается, что "большинство населения никогда не слышало" о сквозном шифровании, а значит "людей можно легко убедить" в этом вопросе.
На проведение кампании правительство выделило 534 000 фунтов стерлингов (730 500 долларов).
Кампания должна начаться уже в январе. Несколько источников подтвердили, что группы по защите конфиденциальности уже планируют контркампанию.