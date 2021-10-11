Подобное оповещение вполне естественно возмутило британца Эндрю Эдманса. В прошлом месяце он приобрел на Amazon старый смартфон Samsung Galaxy Fold 2 и с тех пор пользовался им.

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Недавно на смартфон загрузилось обновление, а сопутствующее оповещение сообщило Эдмансу, что на его смартфон будут установлены российские приложения. Британец не на шутку забеспокоился и обратился в службу поддержки Samsung.

После изучения ситуации специалисты южнокорейской компании заверили владельца смартфона о том, что сообщение на его смартфон было отправлено по ошибке и никакие российские программы не будут автоматически загружены на его устройство.

Пользователи смартфонов Samsung в Великобритании получают странные оповещения

Стало известно, что Эдманс был не единственным пользователем устройств Samsung из Великобритании, который получил такое сообщение. На это указывает комментарий, который дал представитель Samsung журналистам с BBC.

Мы можем подтвердить, что формулировка сообщения была ложной и оно распространилось среди ограниченного числа клиентов компании в Великобритании. Полученное обновление предназначалось для Великобритании, но никакие сторонние приложения из России не были установлены на устройстве и не имели доступа к самим устройствам. Искренне просим прощения за неудобства,

– сказал представитель компании в беседе с журналистами.

Что за обязательные российские приложения?

1 апреля 2021 года в России начал действовать закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения с утвержденным перечнем на смартфоны, планшетные компьютеры и другие устройства, которые ввозятся в страну.

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С тех пор южнокорейская компания Samsung провела установление российских приложений на свои смартфоны. Это означает, что пользователей из России вряд ли бы удивило сообщение о том, что вместе с обновлением на устройство будут установлены определенные правительством программы, однако, из-за ошибки, эти уведомления получили некоторые владельцы смартфонов Samsung в Великобритании.