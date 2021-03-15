От найденного 120 лет назад на затопленном возле берегов Греции судне интересного астрономического прибора осталось мало деталей и много загадок. Раскрывать секреты работы устройства, которое считается древнейшим аналоговым компьютером, помогают новые технологии – компьютерная томография и цифровое моделирование.

Новое исследование британских и греческих ученых помогло понять связь между механизмом и циклами движения планет в Солнечной системе.

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Новые находки исследователей

Томография и рентген обнаружили на деталях Антикитерского механизма, как назвали найденный древний артефакт, две цифры с точной привязкой к двум планетам: Венера и Сатурн. Это продолжительность полного цикла движения этих планет на небосводе в определенных широтах – 462 года для Венеры и 442 года для Сатурна.



Элементы Антикитерского механизма / Фото Hewlett-Packard

Один из крупнейших сохранившихся фрагментов механизма представляет собой шестерню с 63 зубьями. Ученым удалось сопоставить механизм воспроизведения 462-летнего цикла движения Венеры с этим фрагментом, и появилась надежда воссоздать утраченные детали для воспроизведения цикла движения других планет.

Как удалось сделать открытие

Для проектирования механизма используется компьютерное моделирование. Ученые знают объем механизма, могут использовать сохранившиеся фрагменты и знают математику, которой пользовались в то время для астрономических расчетов. Компьютер должен воспроизвести недостающие детали и минимизировать их количество. Сложность в том, что для "введения" определенных астрономических данных использовалась система передающих трубочек или рычагов, которая очень сложно поддается моделированию.

Однако, сделанное открытие приближает исследовательскую группу на шаг ближе к пониманию всех возможностей Антикитерского механизма и того, насколько точно он может предусматривать астрономические события.