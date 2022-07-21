Новые жертвы жары: британские серверы Google и Oracle выходят из строя из-за высокой температуры

Серверы Google Cloud и Oracle не справляются с охлаждением во время экстремальной жары, накрывшей Великобританию. Им грозит отключение, а пользователям – проблемы с доступом к сервисам.

Вчера, 19 июля, массив серверов двух компаний, расположенный в Великобритании, столкнулся с перебоями. Температура воздуха в некоторых регионах достигала сорока градусов по Цельсию, что заставило местные власти окутать викторианский мост фольгой для его сохранения. Инфраструктура страны просто не создана для того, чтобы выдерживать экстремальные уровни жары, необычной для страны даже летом.

Ранее Британцы закрыли военную базу, потому что ее взлетно-посадочная полоса растаяла от жары.

Какая ситуация сейчас

На своей странице статуса Google Cloud компания отмечает, что в одном из центров обработки данных в Великобритании произошел "сбой, связанный с охлаждением".

Это привело к частичному сбою пропускной способности в этой зоне, что повлекло за собой прекращение работы виртуальной машины и потерю машин для небольшой группы наших клиентов,

– заявляет Google.

Компания добавляет, что она также специально выключила некоторые из своих серверов, чтобы предотвратить дальнейшее их повреждение.

Oracle оставила подобное сообщение для клиентов на своей странице статуса, прямо указывая на "несезонную температуру" в Великобритании как причину сбоя. Разработчик программного обеспечения временно выключал некоторые из своих компьютеров, чтобы предотвратить системные сбои, но последнее обновление указывает на то, что сервис медленно возвращается в режим онлайн. Oracle говорит, что температура в центре обработки данных "достигла трудоспособного уровня", но она все еще работает над восстановлением системы охлаждения.

Неясно, скольких пользователей и в каких регионах планеты коснулись сбои, однако они могли вызвать проблемы для пользователей, использующих службы Oracle и Google Cloud для размещения своих вебсайтов.