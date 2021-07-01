Британские археологи нашли древнеримскую гробницу в городе Бат

Британские археологи обнаружили древнеримскую каменную гробницу в Сиднейском саду города Бат. Он находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Келли Мэдиган совместно с коллегами из коммерческой археологической службы L-P ARCHAEOLOGY проводили раскопки в рамках реставрационных работ в Сиднейском саду в городе Бат. Они обнаружили древнеримскую каменную гробницу, в которой находились два скелета – второй лежал в ногах у первого. Это, считают ученые, может быть свидетельством жертвоприношения.

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Что известно о находке

Археологи отметили, что это крайне редкая находка, которая дает возможность изучить языческий погребальный ритуал, существовавший около двух тысяч лет назад.

Один из погребенных был помещен в гробницу, изготовленную из известняка.

Второй находился у его ног. Ученые предполагают, что это вероятное свидетельство жертвоприношения.

Рядом с гробом находились кремированные останки.

Погребальный инвентарь состоял из маленьких красных и синих бусин, а также керамического сосуда, который, возможно, использовался для подношения пищи.

После детальных исследований саркофаг планируют выставить в храме Минервы в городе Бат. Человеческие останки будут перезахоронены до 2026 года.