Британская полиция искала нелегальную ферму, но вместо марихуаны нашла биткоины

Полиция Великобритании совершила рейд на одно из предприятий, находящееся в промышленной зоне недалеко от Бирмингема. Однако им удалось найти не то, что они ожидали увидеть: вместо производства марихуаны накрыли биткоин-ферму.

Правоохранительные органы рассчитывали обнаружить в здании подпольное производство марихуаны. Причиной подозрений стало то, что в течение нескольких дней помещение посещали подозрительные люди.

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Были ли нарушения

Беспилотник полиции засек большое количество тепла, исходящего от здания, и многочисленные коммуникации, которые являются одними из классических признаков фермы для выращивания каннабиса.

Однако представители органов правопорядка были сильно удивлены, когда за закрытыми дверями оказалась биткоин-ферма, в которой находилось около сотни устройств для майнинга биткоинов.



Ферма, обнаруженная во время рейда / Фото полиции Западного Мидленда

По данным полиции, подключение к электросети было выполнено незаконно, то есть владельцы фермы просто воровали электричество для добычи криптовалюты на тысячи фунтов.

Сейчас оборудование изъято, однако никого пока не арестовали.

Напомним, недавно правительство Ирана объявило о запрете добычи биткойнов и других криптовалют, поскольку чиновники обвиняют такой требовательный к энергообеспечению процесс в отключении электроэнергии в ряде городов Ирана.