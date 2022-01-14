Автор иска считает, что соцсеть использовала данные людей в собственных целях. В частности, зарабатывала миллиарды, но ничего не платила пользователям.

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Что происходит

Иск подала специалистка по международному конкурентному праву Лиза Ловдал Гормсен на основе материалов о доминировании Facebook, которые она ранее представила в парламент Британии.

Иск получил 13 января Апелляционный суд по вопросам конкуренции.

Гормсен утверждает, что Facebook установила несправедливые правила — пользователи делились личными данными, взамен получали только бесплатный доступ к соцсети, а Facebook в это время "зарабатывала на них миллиарды долларов".

Юристка настаивает, что Facebook получала данные о пользователях даже на других сайтах с помощью специального кода, после чего использовала их для рекламы.

Что требует Гормсен

Истица требует компенсации для всех, кто пользовался соцсетью в Великобритании с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2019 года хотя бы один раз. Это около 44 миллионов человек.

Общая сумма иска равна 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 3,1 миллиарда долларов. Это в среднем 70,45 долларов на человека.