Пока синоптики прогнозируют Украине почти сорокаградусную жару, Великобритания уже сообщает, что термометры пересекли отметку в 40,2 градуса по Цельсию. Судя по всему, это не предел: в Португалии 14 июля фиксировали +47 градусов, пишет 24 канал со ссылкой на BBC.

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Смертоносная жара

По информации источника, самолеты должны были изменить маршрут с авиабазы Брайз Нортон вблизи Лондона, когда температура в регионе достигла рекордно высоких отметок. Спикер Королевских ВВС сообщил журналистке Sky News Дебори Нортон, что "взлетно-посадочная полоса растаяла". Самолеты используют альтернативные аэродромы.

Проблема, конечно, касается не только одной авиабазы. Судя по трансляциям Sky News, самая тяжелая ситуация в столичном регионе – Лондон и окрестности. Дорожные бригады находятся в режиме ожидания, поскольку асфальт превращается в "липкое и опасное месиво пузырчатой жидкости".

Жара в США: электростанции Техаса могут отключиться

Не все хорошо и с энергообеспечением в Техасе, США. Жара повышает спрос на электроэнергию, а это приводит к тому, что электростанции работают непрерывно, не производят ремонт и техническое обслуживание, пишет издание Bloomberg. Когда температура стремится к 40 градусам, они доходят до предела своих возможностей и выходят из строя.

Власти штата уже дважды за последние три дня просили местное население экономить энергию, ограничив ее потребление. Это дало определенный результат, однако этого недостаточно, чтобы предотвратить поломки.

Ситуация уже сказалась на криптомайнерах. Как известно, Техас называют "меккой криптовалютчиков", поскольку местные условия позволяют извлечь максимальную выгоду. Там сосредоточилось большое количество ферм, которые добывают биткоины и другие криптовалюты. Futurism пишет, что они добровольно согласились сделать паузу в работе и полностью выключить всю свою технику, чтобы уменьшить нагрузку на линии и сэкономить энергию.

Коллективное самоубийство

Глобальная жара — вероятно, частично вызвана изменением климата, которое в свою очередь является следствием человеческой деятельности. Данные метеорологов показывают, что повышение температуры повлекло за собой катастрофический рост числа пожаров по всему миру, а также засух в одних регионах и разрушительных наводнений в других.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в видеообращении к министрам 40 стран отметил необходимость немедленных действий. "У нас есть выбор. Коллективные действия или коллективное самоубийство. Это в наших руках", – сказал политик.