Британцы показали работу термоядерного реактора изнутри: исключительное видео

Несколько дней назад британские ученые смогли добиться рекордного времени работы своего экспериментального термоядерного реактора. Оказалось, что момент установки рекорда попал на видео.

Опубликованное видео – не компьютерное моделирование. Это реальная видеозапись лаборатории Joint European Torus (JET) смогла достичь на своем экспериментальном термоядерном реакторе генерации энергии в 59 мегаджоулов.

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Как выглядит работа реактора изнутри

Весь процесс длился всего 5 секунд.

Короткое видео демонстрирует процессы слияния дейтерия и трития.

В результате образуется перегретая плазма, которая распространяется по камере и принимает форму тора.

Температура при этом поднимается до 100 миллионов градусов.

Достигнутый результат, хотя и важен для нынешней термоядерной физики, все еще далек от желаемого. Количество израсходованной на поддержание процесса энергии намного выше полученной, поэтому до полноценного использования таких реакторов еще далеко.

С другой стороны, и сам рекорд, и его видеозапись наглядно показывают успехи ученых в этом направлении.

, Joint European Torus (JET) является прототипом, на основе которого сегодня во Франции создается полномасштабная копия – реактор ITER. Ученые всего мира возлагают на него большие надежды, ведь в случае успеха он откроет путь к дешевой и экологически чистой энергии. Эксперименты в этом направлении идут уже давно и приносят новые результаты.