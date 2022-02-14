Британцы показали работу термоядерного реактора изнутри: исключительное видео
Источник:UK Atomic Energy Authority
Несколько дней назад британские ученые смогли добиться рекордного времени работы своего экспериментального термоядерного реактора. Оказалось, что момент установки рекорда попал на видео.
Опубликованное видео – не компьютерное моделирование. Это реальная видеозапись лаборатории Joint European Torus (JET) смогла достичь на своем экспериментальном термоядерном реакторе генерации энергии в 59 мегаджоулов.
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Как выглядит работа реактора изнутри
- Весь процесс длился всего 5 секунд.
- Короткое видео демонстрирует процессы слияния дейтерия и трития.
- В результате образуется перегретая плазма, которая распространяется по камере и принимает форму тора.
- Температура при этом поднимается до 100 миллионов градусов.
Достигнутый результат, хотя и важен для нынешней термоядерной физики, все еще далек от желаемого. Количество израсходованной на поддержание процесса энергии намного выше полученной, поэтому до полноценного использования таких реакторов еще далеко.
С другой стороны, и сам рекорд, и его видеозапись наглядно показывают успехи ученых в этом направлении.Напомним, Joint European Torus (JET) является прототипом, на основе которого сегодня во Франции создается полномасштабная копия – реактор ITER. Ученые всего мира возлагают на него большие надежды, ведь в случае успеха он откроет путь к дешевой и экологически чистой энергии. Эксперименты в этом направлении идут уже давно и приносят новые результаты.