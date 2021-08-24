Бренд Mi уходит в прошлое: что ждет устройства Xiaomi

С самого начала своего существования Xiaomi выпускала смартфоны под брендом Mi. Сегодня к нему добавилось огромное количество разнообразных устройств и товаров для дома – телевизоры, ноутбуки, бытовая техника, электросамокаты, умные часы и многое другое. Однако теперь подход к наименованию меняется.

Процесс перехода уже начался. Например, новый смартфон Mix 4 вышел уже без "Mi" в названии.

Интересно Кого ждет Украина: у каких компаний есть официальные представительства, а о каких мы мечтаем

Xiaomi без Mi

Конечно же, компания не отказывается от выпуска самих устройств, которые выходили под этим брендом. Речь идет лишь об отказе от названия одного бренда Mi.

Следующие продукты будут получать только название компании и самого устройства. Например, будущий смартфон Xiaomi Mi 11T Pro, вероятно, уже будет называться "Xiaomi 11T Pro".

11T Pro, как ожидается, будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Ему приписывают 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную широкоугольную 5-мегапиксельную телемакрокамеру. Фронтальная же будет иметь датчик изображения разрешением 16 мегапикселей. Смартфон получит стереодинамики, модуль NFC, AMOLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц, аккумулятор на 5000 mAh, технологию быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Первым продуктом под брендом Mi и вообще первым продуктом компании был смартфон Xiaomi Mi 1. Его презентация состоялась десять лет назад, и недавно компания отпраздновала юбилей, объявив акцию "Красный конверт". В каждом таком конверте лежат 1999 юаней (308 долларов) – именно столько просили за Mi 1 десять лет назад. Фактически, производитель вернет эти деньги покупателям смартфона, чтобы поблагодарить их за доверие.

Почему было принято решение об отказе от бренда Mi, неизвестно. В дальнейшем компания будет выпускать свои товары под марками Xiaomi, Redmi и POCO.