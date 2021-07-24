Bluetooth-кадило: бренд Louis Vuitton выпустил колонку необычной формы за 2890 долларов

Компания Louis Vuitton представила беспроводную колонку Horizon Light Up Speaker. Она сочетает в себе моду и технологии, но больше всего запоминается своей ценой — 2890 долларов США.

Horizon Light Up Speaker выглядит как инопланетный летательный аппарат. Высота колонки 14 сантиметров, диаметр 18 сантиметров. Устройство выполнено из нержавеющей стали, кожи и закаленного стекла, а на корпусе размещены логотипы Louis Vuitton.

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Характеристики Horizon Light Up Speaker

Что касается технических параметров, то в Horizon Light Up Speaker установлены два 0,75-дюймовых широкополосных динамика и 3-дюймовый сабвуфер.

Время автономной работы от встроенного аккумулятора составляет 15 часов.

Умные функции, вроде общения с голосовым ассистентом, не предусмотрены, колонка может только воспроизводить звук от устройства, подключенного с помощью Bluetooth, и мигать разными цветами в такт музыке.

Bluetooth-колонка Horizon Light Up Speaker / Фото Louis Vuitton

По замыслу Louis Vuitton, эта колонка может стать украшением для гостиной. Ее можно поставить вертикально, наклонить на бок, подвесить или носить в руках. В зависимости от положения звук будет объемным или направленным.

Компания продает колонку на своем сайте в Великобритании и в некоторых других странах.