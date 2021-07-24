Horizon Light Up Speaker выглядит как инопланетный летательный аппарат. Высота колонки 14 сантиметров, диаметр 18 сантиметров. Устройство выполнено из нержавеющей стали, кожи и закаленного стекла, а на корпусе размещены логотипы Louis Vuitton.
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Характеристики Horizon Light Up Speaker
- Что касается технических параметров, то в Horizon Light Up Speaker установлены два 0,75-дюймовых широкополосных динамика и 3-дюймовый сабвуфер.
- Время автономной работы от встроенного аккумулятора составляет 15 часов.
- Умные функции, вроде общения с голосовым ассистентом, не предусмотрены, колонка может только воспроизводить звук от устройства, подключенного с помощью Bluetooth, и мигать разными цветами в такт музыке.
Bluetooth-колонка Horizon Light Up Speaker / Фото Louis Vuitton
По замыслу Louis Vuitton, эта колонка может стать украшением для гостиной. Ее можно поставить вертикально, наклонить на бок, подвесить или носить в руках. В зависимости от положения звук будет объемным или направленным.
Компания продает колонку на своем сайте в Великобритании и в некоторых других странах.