Бренд H&M получил собственный концепт виртуального магазина в метаверсе

Шведская фирма одежды H&M, возможно, откроет магазин в виртуальной реальности. Пока концепцию не воплотили в жизнь, однако VR-платформа CEEK над этим активно работает.

CEEK – это метавселенная на основе VR, известная своими виртуальными мирами, где известные мировые звезды дают концерты, спортсмены встречаются с аудиторией фанатов, а создатели цифрового контента презентуют свои работы. Теперь же это место стремится расширить свои возможности, предлагая элемент покупок в пространстве. В этом поможет сотрудничество с H&M.

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H&M в метаверсе

Сначала официальная страница CEEK в Twitter пополнилась новой публикацией, в которой, собственно, и рассказали о создании виртуального магазина в рамках метавселенной CEEK City.

Позже представители решили уточнить, что речь пока идет лишь о концепте, а не уже действующем магазине.

Судя по всему, за этим концептом стоят разработчики из CEEK, а не сам бренд H&M.

Создатели метаверса просто использовали название и логотип компании в качестве примера, желая запустить в пространстве магазин, чтобы расширить предлагаемые своим клиентам возможности.

Однако, как следует из слов CEEK, они активно работают над внедрением концепции, ведя диалог об этом с H&M.

Потенциальные покупатели смогут пройтись по новому магазину, выбрать продукт по своему вкусу и даже приобрести его в метаверсе CEEK City. Конечно, это будет цифровая одежда, предназначенная для аватаров игроков, и она не будет иметь ничего общего с реальной жизнью.

Что об этом думает сам H&M пока неизвестно. Никаких публичных ответов или комментариев в настоящее время от компании не поступало.