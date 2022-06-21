Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он поблагодарил свою команду и агентство Fedoriv Agency. Также Федоров добавил, что команда продолжает формировать бренд цифровой Украины в мире.
Не пропустите Промышленные экзоскелеты способны снизить физическую нагрузку на 40% уже есть рабочие прототипы
Коротко о фестивале "Каннские львы"
Международный фестиваль творчества "Каннские львы" (Cannes Lions, бывший Международный фестиваль рекламы) – это глобальное событие для специалистов и команд, работающих в творческих коммуникациях, рекламе и смежных отраслях.
Именно на этом международном фестивале отмечаются прорывные, нестандартные идеи, подходы и технологии, задающие тенденции в развитии культуры, бизнеса и общества. Фестиваль считается самым большим собранием профессионалов, дизайнеров, цифровых новаторов и маркетологов в мире.
Дия продолжает восстанавливать услуги
Мобильное приложение "Дия" приступило к возобновлению работы услуг, которые были заблокированы в целях безопасности. Кроме того, вскоре сервис получит ряд новых полезных опций для украинцев.
К примеру, уже совсем скоро в режиме онлайн прямо в вашем смартфоне можно будет зарегистрировать брак и рождение ребенка . Что касается последнего, то услуга "Малыш" будет перенесена с портала к смартфону прямо в приложение.
По актуальным услугам для жителей территорий, пострадавших от войны, работают следующие возможности:
- здесь можно подать заявку на компенсацию за поврежденное Россией имущество. Сделать это могут не только физические лица, но и компании.
- а здесь оформить запрос на грант для помощи бизнесу .
Читайте на сайте Air Nostrum запустит в Испании региональные перелеты на дирижаблях, компания уже их заказала
Последние нововведения в сервисе Дия: коротко
- Дия позволяет украинцам экономить время и осуществлять соответствующие юридические и регистрационные процедуры на дому или в любом удобном месте. В частности, посредством приложения переселенцы могут получить справку временно перемещенного лица. Пошаговую инструкцию, как это сделать, можно просмотреть здесь.
- Также в Дия в несколько кликов можно получить выписку о месте жительства. В настоящее время эта услуга доступна только на сайте Дия, но вскоре она появится и в приложении.
- Для тех, кто потерял работу из-за войны, полезна еще одна функция в Дии. Там можно оформить пособие по безработице. Воспользоваться этим могут украинцы, которые были официально трудоустроены и потеряли работу, и ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях и не могут продолжать свою деятельность.