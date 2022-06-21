Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он поблагодарил свою команду и агентство Fedoriv Agency. Также Федоров добавил, что команда продолжает формировать бренд цифровой Украины в мире.

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Коротко о фестивале "Каннские львы"

Международный фестиваль творчества "Каннские львы" (Cannes Lions, бывший Международный фестиваль рекламы) – это глобальное событие для специалистов и команд, работающих в творческих коммуникациях, рекламе и смежных отраслях.

Именно на этом международном фестивале отмечаются прорывные, нестандартные идеи, подходы и технологии, задающие тенденции в развитии культуры, бизнеса и общества. Фестиваль считается самым большим собранием профессионалов, дизайнеров, цифровых новаторов и маркетологов в мире.

Дия продолжает восстанавливать услуги

Мобильное приложение "Дия" приступило к возобновлению работы услуг, которые были заблокированы в целях безопасности. Кроме того, вскоре сервис получит ряд новых полезных опций для украинцев.

К примеру, уже совсем скоро в режиме онлайн прямо в вашем смартфоне можно будет зарегистрировать брак и рождение ребенка . Что касается последнего, то услуга "Малыш" будет перенесена с портала к смартфону прямо в приложение.

По актуальным услугам для жителей территорий, пострадавших от войны, работают следующие возможности:

здесь можно подать заявку на компенсацию за поврежденное Россией имущество. Сделать это могут не только физические лица, но и компании.

а здесь оформить запрос на грант для помощи бизнесу .

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Последние нововведения в сервисе Дия: коротко