Чем пахнет космос: астронавт описал запах и первые впечатления на орбите

Астронавт Маркус Понтис описал запах космоса. По его словам, первые впечатления на орбите похожи на симптомы Covid-19.

Бразильский астронавт заявил, что космос имеет запах серы. По его словам, сначала пребывания на орбите напоминает симптомы коронавирусной инфекции.

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Впечатления от космоса

Маркус Понтис – не только первый бразильский астронавт, но и первый в Южной Америке. Он поделился с общественностью впечатлениями от пребывания на орбите, описав сложности, с которыми сталкивается человек при путешествии на МКС.



Маркус Понтис и Джеффри Уильямс / Фото wikipedia

По словам Понтис, пребывание на орбите напоминает симптомы Covid-19: человек временно лишается обоняния. При этом космос, как отметил Понтис, имеет запах.

Я не мог поверить, но космос пахнет серой,

– заявил он.

Астронавт летал на МКС с космодрома Байконур еще 30 марта 2006 года. Вернулся на Землю вместе с Уильямом Макартуром и Валерием Токаревым на корабле "Союз ТМА-7".