Apple запретили продавать iPhone без зарядки и оштрафовали на 2,3 миллиона долларов

Минюст Бразилии оштрафовал Apple на 2,38 миллиона долларов и запретил продажу iPhone начиная с 12-й серии, не комплектующейся зарядными устройствами. Apple пыталась протестовать, но ничего не вышло.

В Бразилии отмечают, что отсутствие комплектной зарядки является существенным нарушением и даже преднамеренной дискриминацией покупателей. Следовательно, либо Apple должна вернуть зарядку в комплект, либо ей запрещено продавать смартфоны без нее.

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Компания пыталась апеллировать к тому, что отсутствие зарядного блока в комплекте существенно уменьшает влияние выбросов CO 2 в атмосферу, однако Минюст подчеркнул, что никаких доказательств таким заявлениям на сегодня не существует.

Apple заявила, что продолжит работу с бразильским агентством по защите прав потребителей Senacon, чтобы "решить проблемы". При этом компания отметила, что намерена обжаловать решение Минюста страны.

Мы уже выиграли несколько судебных решений в Бразилии по этому вопросу и мы уверены, что наши клиенты знают о разных вариантах зарядки и подключения своих устройств,

– приводит комментарий Apple издание Reuters.

Интересно, что постановление было вынесено за день до презентации новых iPhone 14. Однако это не означает, что Apple вернет зарядки в комплект в других странах, даже если в Бразилии оно окончательно проиграет этот спор.

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Когда Apple перестала класть зарядки в комплект

Начиная с iPhone 12 Apple отказалась от наушников и адаптера питания в комплекте с iPhone. Такое решение позволило компании сделать коробку более тонкой и, как утверждают в Apple, сократить вредное влияние на окружающую среду (что до сих пор никак не доказано). В комплекте с iPhone остается только кабель Lighting – USB-C, обеспечивающий быструю зарядку.

Впервые Apple положила начало такой практике с Apple Watch 6 и Apple Watch SE, которые начали поставляться без адаптера питания.