Торжественное подписание соглашений "Артемиды" состоялось 15 июня 2021 года в рабочей резиденции Президента Бразилии – дворце Планалту. Бразилия стала третьей страной, которая подписала соглашения при новой администрации США и 12 страной в целом. Таким образом Бразилия подтвердила свою приверженность принципам международного сотрудничества в вопросе исследования Луны.

Интересно 1500 гаджетов за первые три дня: Huawei Band 6 установил рекорд в Украине



Подписание соглашений министром науки, технологий и инноваций Бразилии Маркусом Понтесом; рядом стоит президент страны Жаир Болсонару / Фото NASA

Какой вклад Бразилия сделает в исследование Луны

Бразилия – не новичок в космической отрасли. Страна сотрудничает с Украиной, Россией, Китаем и Индией в космической сфере. Астронавт Бразилии в 2006 году побывал на МКС.

Бразилия имеет огромный потенциал и продемонстрирует свою ценность в этой крупной сделке. Наша главная цель – побудить наших людей проявить интерес и увидеть, что их потенциал огромен. Бразильцы имеют невероятные характеристики, и мы можем достичь своих целей. Это свидетельствует о том, что мы пользуемся всемирным признанием,

– прокомментировал подписание соглашения президент страны Жаир Болсонару.

Чуть больше конкретики относительно возможного вклада Бразилии в вопросе освоения и исследования Луны рассказал глава NASA Билл Нельсон. Он отметил, что "Бразилия занимает передовые позиции в области безопасных и устойчивых геологоразведочных работ". Поэтому вполне возможно, что бразильские ученые в будущем помогут программе Artemis углубиться в недра Луны, исследуя ее внутреннее строение.