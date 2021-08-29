Рейд в гавани São Paulo's Santos состоялся еще в 2013 году. Ученые с тех пор разбирают множество образцов, которые конфисковала полиция у контрабандистов. Окаменелые остатки птерозавра оказались в идеальном состоянии. Но преступники разрезали их на шесть частей. Вероятно, так их удобнее было перевозить. Но палеонтологи смогли восстановить их, чтобы лучше исследовать древнего летающего пресмыкающегося.

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Изуродованные преступниками и восстановленные учеными останки птерозавра / Фото PLoS ONE

Что известно о найденных останках

Палеонтологи классифицировали найденный скелет птерозавра как Tupandactylus navigans из рода Tupandactylus.

Этих "птиц" характеризовал их большой гребень на голове и челюсти без зубов. Вполне вероятно, что животные не были способны на дальние перелеты именно из-за тяжелого гребня на голове.

Ученые говорят, что эти птерозавры являются наиболее многочисленным таксоном птерозавров в Бразилии. Жили животные около 100 – 113 миллионов лет назад, когда на земле был ранний меловой период (альбский ярус).

Находку полиции делает уникальным еще и то, что местами возле костей остались целыми мягкие ткани. Это дает уникальную возможность исследовать древнее животное с неслыханной точностью.

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