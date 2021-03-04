Компания Brave, известная своим фирменным браузером, ориентированным на повышенную конфиденциальность, готовится запустить поисковую систему под собственным брендом. 3 марта объявили о приобретении Brave поисковой системы с открытым исходным кодом, разработанной командой Cliqz.

Эту технологию заложат в основу будущей поисковой системы Brave Search, которая вскоре станет доступна поклонникам фирменного браузера компании. Представитель Brave сообщает, что ее продукт будет выгодно отличаться от других поисковых систем.

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Разработка нового продукта

Сообщается, что поисковая система Tailcat, которая легла в основу Brave Search, способна обеспечить пользователям максимальное качество без ущерба для конфиденциальности, поскольку не собирает IP-адреса и не использует личную информацию для улучшения результатов поиска.

Cliqz, ориентированный на конфиденциальность, был закрыт в мае прошлого года из-за пандемии коронавируса. Команда разработчиков браузера сосредоточилась на работе над Tailcat, а позже перешла в Brave в рамках слияния.

Глава бывшей команды Cliqz утверждает, что новая поисковая система Brave сможет предоставить пользователям действительно качественную альтернативу поисковикам, принадлежащим крупным корпорациям, таким как Google. Кроме того, Brave Search исключает алгоритмические ошибки и не подвергает цензуре результаты поиска.

Команда Brave ожидает, что ее новая поисковая система будет популярна среди людей, которые ценят конфиденциальность. Пользователи Brave как и раньше смогут по собственному выбору использовать Google, Bing и другие сервисы. Тем не менее, в будущих версиях Brave фирменная поисковая система будет установлена по умолчанию.

Предполагается, что поисковая система Brave Search будет запущена уже в конце весны или в начале лета.