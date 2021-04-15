Новую технологию FLoC критикуют в сети. Против нее уже выступили разработчики анонимной поисковой системы DuckDuckGo, эксперты Electronic Frontier Foundation, а теперь и создатели браузеров Vivaldi и Brave.

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Что не устраивает разработчиков в технологии FLoC

В DuckDuckGo заявляют, что отказ от cookie, а также другие связанные с этим ограничения не помешают слежению за пользователями.

"Чтобы действительно помешать Google и Facebook отслеживать вас на других сайтах, вы должны заблокировать загрузку их трекеров в вашем браузере при посещении других сайтов, – рассказывает глава DuckDuckGo Габриэль Вайнберг. – Недостаточно просто ограничить их после загрузки (например, запретив использовать сторонние файлы cookie)".

Два наиболее распространенных трекера – от Google и Facebook – могут быть реализованы с помощью основных cookie. Они не блокируются даже после ограничения сторонних файлов cookie. Вайнберг утверждает, что даже обычная загрузка трекера уже является началом слежки: "Трекер может собрать многое заранее, включая информацию об устройстве (IP-адрес, User agent, заголовки HTTP и т.д.). А также вашу информацию, которую сайт решит отправить вместе с ними (например, из основных файлов cookie)".

В DuckDuckGo пишут, что существует множество способов отслеживания пользователей без посторонних cookie, например, IP-адреса, в сочетании с другими сетевыми данными, могут использоваться для создания идентификатора браузера.

Таким образом технологии Google, предназначенные для замены сторонних файлов cookie, и связанные с ними методы доставки рекламы, якобы разработанные для обеспечения конфиденциальности, по-прежнему могут способствовать отслеживанию людей. В частности, FLoC нацелен на присвоение пользователям идентификаторов групп интересов и может быть объединен с IP-адресом, в итоге став уникальным идентификатором конкретного человека.

Итак, любой трекер, который получает оба [идентификатор FLoC и IP-адрес], может использоваться для отслеживания и исключительно хорошо ориентироваться в поведении пользователя без посторонних файлов cookie и чего-нибудь еще,

– сказал Вайнберг.

Эксперты Electronic Frontier Foundation (EFF), назвали FLoC "ужасной идеей", ведь Chrome, по сути, будет делиться сведениями активности каждого пользователя с маркетологами.

Vivaldi и Brave отказываются от FLoC

Создатели Vivaldi и Brave сообщили, что не будут поддерживать технологию, когда Google обнародовала свои планы касательно ее испытания на небольшой группе пользователей Chrome, которых автоматически привлекут в пилотный проект.

"Новый инструмент Google для сбора данных отвратительный. FLoC – это новая рекламная технология, призванная заменить сторонние cookies и подобные средства вроде localStorage. Это откровенно опасный шаг, который нарушает приватность пользователей. Мы в Vivaldi всегда защищаем приватность наших пользователей. Мы не допускаем отслеживания активности пользователей или создание их поведенческих профилей, в любой форме. Мы даже собственным продуктам не разрешаем создавать локальные поведенческие профили пользователей", – заявил глава Vivaldi Йон фон Течнер.

Это мнение разделяют и другие эксперты.

Худший аспект FLoC заключается в том, что он наносит существенный вред конфиденциальности пользователей под видом обеспечения этой самой конфиденциальности,

– написали в блоге Brave.

Борьба с новой технологией уже началась. Так, специалисты EFF запустили специальный сайт, AmIFloced.org, где любой пользователь может проверить, не тестирует ли Google FLoC именно в его браузере. А инженеры DuckDuckGo выпустили расширение Privacy Essentials для Chrome и других браузеров, которое может блокировать FLoC.