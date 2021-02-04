Загрузка файлов с помощью диспетчера, встроенного в браузер Edge – простая задача. Однако низкая скорость соединения может превратить этот процесс в настоящую проблему. В будущем это может измениться, поскольку разработчики из Microsoft интегрируют в свой обозреватель новый диспетчер загрузок.

Источник: Windows latest

Согласно имеющимся данным, новый диспетчер загрузок появится в одной из будущих версий Edge, которую покажут ближе к концу этого года. При загрузке файла будет появляться всплывающее меню, которое позволит управлять процессом.

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Как это будет работать

Меню будет прятаться автоматически, но на панели инструментов останется пиктограмма, нажав на которую пользователь сможет выполнять различные действия, такие как приостановление и возобновление загрузки. В этом же меню появится кнопка, позволяющая перейти в папку загрузок для управления файлами.



Вероятный вариант внешнего вида обновленных загрузок / Фото Windows latest

Источник говорит о том, что сейчас новый менеджер загрузок находится на этапе разработки, поэтому трудно сказать, когда именно он может появиться в стабильной версии обозревателя.

Одновременно Microsoft работает и над другими улучшениями. Речь идет об обновленных элементах панели инструментов, таких как коллекции, выбранное и история. Кроме того, разработчики планируют улучшить функцию ввода данных с помощью стилуса, благодаря чему пользователям будет удобнее использовать Edge для взаимодействия с PDF-файлами.