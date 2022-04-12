Браузер Microsoft Edge получит возможность открытия страниц в веб-приложениях

Разработчики из Microsoft продолжают добавлять в фирменный браузер Edge новые функции, делая его более привлекательным для пользователей. На этот раз стало известно, что в скором времени браузер сможет открывать ссылки в прогрессивных веб-приложениях (PWA), установленных на устройстве.

Такое новшество было обнаружено в одной из последних бета-версий Edge Canary. Указанная функция позволит пользователям настроить Edge для открытия ссылок в связанных с ними программах PWA или установленных веб-приложениях.

Не пропустите Аналитики назвали самые популярные среди пользователей браузеры в 2022 году

Как это будет работать

Например, пользователь сможет настроить браузер так, чтобы при нажатии ссылки на YouTube в Edge производился автоматический переход к PWA-версии YouTube. Сейчас эту опцию можно активировать в последней тестовой версии обозревателя.

Разработчики веб-приложений уже давно имеют возможность интеграции обработчика ссылок в свои продукты. Особенность новой функции Edge в том, что она будет работать с веб-сайтами, которые установлены в качестве приложений.

Энтузиастам удалось обнаружить описание этой функции в общедоступной документации Microsoft. Там сказано, что эта функция будет доступна начиная с Edge 97. Когда новая функция может появиться в стабильных версиях браузера, пока неизвестно.