Компания Microsoft готовится выпустить очередное обновление для своего фирменного браузера Edge, которое кроме исправлений и общих улучшений производительности принесет с собой новые функции. Говорится о поддержке вертикальных вкладок, которые были анонсированы еще несколько месяцев назад, а также функции, что позволяет значительно ускорить процесс загрузки обозревателя.

Возможность располагать вкладки вертикально является ожидаемой функцией. После обновления пользователи смогут расположить вкладки в виде вертикального столба, вместо привычной горизонтальной линии над адресной строкой.

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Для чего вводят вертикальные вкладки в Edge

Это особенно удобно при использовании широкоформатных мониторов, поскольку вертикально расположенные вкладки позволяют оптимально использовать рабочее пространство. Стоит отметить, что всего несколько недель назад Microsoft добавила в Edge функцию спящих вкладок, благодаря которой автоматически высвобождаются ресурсы компьютера за счет перевода неиспользуемых вкладок в неактивный режим.

Ускорение быстродействия Edge

Вместе с обновлением браузер Microsoft также получит функцию, что ускорит процесс его загрузки. По заявлениям разработчиков, обозреватель будет запускаться до 41% быстрее, в зависимости от конфигурации пользовательского компьютера. Реализовано это за счет того, что уже при загрузке Windows 10 в фоновом режиме автоматически будут запускаться некоторые процессы Edge. За счет этого он загрузится значительно быстрее, когда пользователь решит запустить обозреватель, кликнув по соответствующему ярлыку.

Другие изменения, которые заметят пользователи после обновления

Что касается более мелких изменений, то стоит отметить оптимизацию поисковой системы, а также обновленную историю посещенных страниц, которая немного видоизменится, чтобы пользователям было удобнее с ней взаимодействовать. Как всегда, обновление также приносит немало общих исправлений, направленных на повышение стабильности работы обозревателя.