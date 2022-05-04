Браузер Firefox 100 официально вышел: новые функции, поддержка HDR и другие возможности

Компания Mozilla выпустила новую версию своего браузера Firefox 100. Просмотрщик получил ряд новых функций и исправлений, которые должны сделать приложение более привлекательным для пользователей.

Обновление уже доступно для скачивания, а новую версию браузера можно скачать с официального сайта Mozilla, чтобы самостоятельно испытать все новые функции.

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Новые функции Firefox 100

Субтитры и режим "картинка в картинке"

В новой версии Firefox появилась поддержка субтитров в режиме "картинка в картинке" при проигрывании видео с YouTube, Prime Video и Netflix. Достаточно активировать субтитры в веб-плеере, используемом для воспроизведения, и они будут отображаться при переключении в режим "картинка в картинке". Субтитры для режима будут также работать при просмотре роликов на других сайтах с поддержкой формата WebVTT.

Поддержка HDR для Mac

Браузер получил поддержку видео с высоким динамическим диапазоном (HDR) на компьютерах Apple Mac. Для просмотра контента в этом формате требуется Mac с операционной системой macOS 11 и выше, а также монитор с поддержкой HDR.

"Фишки" для Windows

Firefox для Windows по умолчанию активирует аппаратное ускорение декодирования видео в формате AV1 при использовании компьютера с поддерживаемым графическим ускорителем. Для GPU Intel по умолчанию активирован режим Video overlay, снижающий потребление энергии при просмотре видео. Разработчики оптимизировали распределение ресурсов при рисовании и обработке событий, поэтому взаимодействие с некоторыми веб-элементами станет более плавным.

Мелкие правки

Разработчики внесли ряд менее заметных улучшений, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте Mozilla. Firefox 100 также исправляет несколько уязвимостей, в том числе связанных с переполнением буфера и работой с освобожденной памятью.

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