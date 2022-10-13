Microsoft представила полезную функцию в своем браузере Edge, которая облегчит совместную работу
Техногигант Microsoft недавно провел конференцию, где представил ряд обновленных устройств. Кроме этого, компания также представила новую функцию для пользователей своего браузера Edge. Новая возможность под названием Workspaces позволяет поделиться с другими пользователями вкладками.
Как сообщает 24 канал, Edge Workspaces представляет собой новую функцию, позволяющую командам коллег делиться браузерными вкладками. В Microsoft считают, что функция может быть особенно полезна, когда к реализации какого-либо проекта привлекается новый член команды.
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Вместо того чтобы посылать ему множество ссылок и файлов, вы можете отправить одну ссылку на "пакет" Edge Workspace. В ходе эволюции проекта вкладки будут обновляться в режиме реального времени. Известно, что многие компании уже предлагали подобные решения, ни одно из которых пока не приобрело общую популярность.
Edge Workspace позволит делиться вкладками / Фото Microsoft
Безопасность в браузере Edge
В плане обеспечения безопасности Microsoft представила очень важную функцию проверки правильности написания URL в адресной строке браузера. Ожидается, что это позволит защитить пользователей от случайного посещения мошеннических ресурсов, которые маскируются под сайты известных компаний и имеют схожие адреса.
Дополнительно можно будет добровольно активировать режим усиленного обеспечения безопасности, в котором, в частности, применяются самые жесткие ограничения при посещении незнакомых сайтов. К примеру, отключается динамическая JIT-компиляция JavaScript. Такие меры не помогут, если уже заражен знакомый сайт, но обеспечат защиту в некоторых случаях.
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Наконец, в Edge появится ряд функций, упрощающих эксплуатацию браузера, в том числе людям с ограниченными возможностями – от генерирования субтитров во время воспроизведения аудио до озвучивания меню и другой информации и даже изменения цвета страниц для оптимизации читабельности и контрастности.