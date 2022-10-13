Как сообщает 24 канал, Edge Workspaces представляет собой новую функцию, позволяющую командам коллег делиться браузерными вкладками. В Microsoft считают, что функция может быть особенно полезна, когда к реализации какого-либо проекта привлекается новый член команды.

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Вместо того чтобы посылать ему множество ссылок и файлов, вы можете отправить одну ссылку на "пакет" Edge Workspace. В ходе эволюции проекта вкладки будут обновляться в режиме реального времени. Известно, что многие компании уже предлагали подобные решения, ни одно из которых пока не приобрело общую популярность.



Edge Workspace позволит делиться вкладками / Фото Microsoft

Безопасность в браузере Edge

В плане обеспечения безопасности Microsoft представила очень важную функцию проверки правильности написания URL в адресной строке браузера. Ожидается, что это позволит защитить пользователей от случайного посещения мошеннических ресурсов, которые маскируются под сайты известных компаний и имеют схожие адреса.

Дополнительно можно будет добровольно активировать режим усиленного обеспечения безопасности, в котором, в частности, применяются самые жесткие ограничения при посещении незнакомых сайтов. К примеру, отключается динамическая JIT-компиляция JavaScript. Такие меры не помогут, если уже заражен знакомый сайт, но обеспечат защиту в некоторых случаях.

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Наконец, в Edge появится ряд функций, упрощающих эксплуатацию браузера, в том числе людям с ограниченными возможностями – от генерирования субтитров во время воспроизведения аудио до озвучивания меню и другой информации и даже изменения цвета страниц для оптимизации читабельности и контрастности.