Компания Moodbeam представила уникальный электронный браслет. Он очень похож на современные фитнес-трекеры, но служит не для отслеживания физической активности, а для определения эмоционального состояния работников, позволяя начальнику понять, насколько они хорошо себя чувствуют.

Источник: Moodbeam

В 2020 году миллионы людей перешли из офисов на удаленную работу. Кому-то такое развитие событий благоугодно, а для кого-то это стало настоящим испытанием.

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Одной из самых важных проблем является то, что работодатели никак не могут повлиять на эмоциональный фон своих работников. Например, если раньше во многих компаниях были специальные менеджеры, которые несколько раз в неделю радовали сотрудников угощением или интересными активностями, то теперь каждому приходится решать свои проблемы самостоятельно.

Как работает браслет от Moodbeam

Сотрудник может надеть специальный браслет, на котором есть две кнопки. Когда сотруднику грустно, он должен нажать синюю кнопку, а в моменты радости – желтую. Конечно, никто не будет заставлять отчитываться о своем эмоциональном состоянии, но желающие могут таким образом дать понять работодателю, что чувствуют в данный момент. Вся информация отображается в специальном мобильном приложении, где есть отслеживание самочувствия сотрудников за длительные периоды.

Анонс браслета Moodbeam, видео: