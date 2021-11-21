В Ботсване нашли уникальный голубой бриллиант: фото удивительной драгоценности
Источник:Popular Science
Невероятный камень презентовали на выставке в Нью-Йорке. Необычная расцветка отличает бриллиант среди всех других драгоценностей.
Бриллиант размером с миндаль имеет более 20 каратов. Его нашли в мае 2018 года в шахте Орапа в Ботсване.
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Камень назвали в честь компании, которая его добыла – бриллиант получил имя Okavango Blue.
Что известно о бриллиантах
Бриллиантами называют ограненные и отшлифованные алмазы. Эти камни являются самыми твердыми драгоценностями на планете, поэтому их часто применяют для технических инструментов. Добывают алмазы в Индии, Южной Америке и Бразилии.
Несмотря на распространенное мнение, что бриллианты такие дорогие из-за их редкости, на самом деле ежегодно добывается примерно 26 тонн этих камней. Высокие цены на драгоценность диктуются крупными монопольными компаниями, которые обладают большинством добычи.
Бриллиант – ограненный алмаз / Фото Unsplash
Уникальный камень насыщен другими веществами
Невероятный оттенок Okavango Blue получил благодаря примеси бора, который возник в морской воде. Обычно бор не существует на глубине, где формируются минералы, а алмазы получают больше азота, чем других веществ.
Однако голубой бриллиант изменил правила игры и получил большую порцию бора, чем предполагали ученые. Азота в Okavango Blue почти нет.
Голубой бриллиант Okavango Blue / Фото Okavango Diamond Company
Смещение тектонических плит могло привести к попаданию бора из океанической воды к месту, где формировался алмаз.
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Явление, благодаря которому вода с бором может попасть в литосферу (места, где образуются минералы) называется субдукцией.
Как работает субдукцияКогда тектоническая плита в океане естественным образом соприкасается с континентальной и скользит под нее, бор из океана попадает глубже в переходную зону. Следы со временем проникают в литосферу и, в конечном итоге могут оказаться в алмазе.
По словам геолога Джорджа Харлоу, ученые узнали о субдукции всего 50 лет назад, поэтому Okavango Blue открывает новые возможности для исследования этого явления.
Ученые до сих пор не могут понять, почему у уникального бриллианта такой цвет – обычно алмазы с более низким показателем азота выглядят иначе.
Мы на самом деле не понимаем, почему азота так мало. Бриллианты с большим количеством азота приобретают желтоватый цвет, поэтому почти безупречный Okavango – это огромная находка,
– заметил Харлоу.
Ограненный и обработанный бриллиант / Фото Okavango Diamond Company
У невероятного бриллианта уникальный вид – он выделяется среди 99,98 % других камней.
Презентация голубого бриллианта: смотрите видео
Okavango Blue в отделке / фото Okavango Diamond Company