Компания Boston Dynamics представила свое новое творение – робота по имени Stretch. Его разработали только для выполнения одной задачи – подъем и перемещения ящиков на складских площадках и в распределительных центрах.

Как рассказал генеральный директор Boston Dynamics Роберт Плейтер, Stretch создали по многочисленным запросам компаний со всего мира в связи с ростом e-commerce.

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Мы очень часто слышали в контексте логистических процессов, разгрузки – это одна из самых физически тяжелых и неприятных работ ... Именно здесь Stretch вступает в игру,

– рассказал Плейтер.

Чем интересен Stretch

Благодаря небольшой подвижной основе Stretch может перемещаться в ограниченном пространстве и адаптироваться к планированию объекта. Поэтому компаниям не нужно разворачивать на своих складских локациях дорогую стационарную инфраструктуру для автоматизации.

Робот оснащен рукояткой с функцией захвата. Также он оснащен камерами машинного зрения, что дает ему возможность идентифицировать и переносить до 800 коробок в час, каждая из которых весом до 23 килограмм.

Запуск коммерческого использования Stretch запланирован на 2022 год. Пока что Boston Dynamics готовится к пилотному тестированию робота.