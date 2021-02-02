Компания Boston Dynamics опубликовала на своем YouTube-канале свежее видео с серийной моделью робота-собаки Spot, оснащенной рукой-манипулятором. На опубликованном ролике робот-собака Spot выполняет различные задания.

Источник: YouTube

В конце 2020 года американский разработчик роботов ушел под крыло компании Hyundai Motor Group, пообещав расширить возможности робота.

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Что показали в презентации

На опубликованном видео робот-собака Spot выполняет различные задачи: собирает грязные вещи и складывает их в корзину, убирает в комнате, открывает дверь, переключает рубильник на электрощите, работает в саду и даже тянет большой и тяжелый шлакоблок.

Движение роботизированной руки и тела машины автоматически координируются, чтобы упростить выполнение задач, связанных с перемещениями тех или иных предметов и объектов. Компания отмечает, что список доступных задач для машины, оснащенной таким манипулятором, очень широк.

В описании к ролику отмечается, что поведение робота на видео было запрограммировано с помощью нового API, который позволяет выполнять команды как в автономном режиме, так и при прямом контроле владельце работа. В последнем случае робот управляется удаленно с помощью планшета.

Полноценную презентацию новых возможностей робота-собаки Spot компания собирается провести сегодня, 2 февраля, на своем YouTube-канале в 18: 00 по киевскому времени.

Продажи роботов Spot стоимостью 75 тысяч долларов начались еще летом прошлого года. В октябре того же года Boston Dynamics сообщила, что продала 260 таких машин.