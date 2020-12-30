Boston Dynamics научила роботов Atlas и Spot танцевать – вы должны это увидеть: видео
Работы Atlas и Spot, разработанные Boston Dynamics, умеют множество различных вещей: бегать, прыгать, открывать двери, мыть посуду, делать гимнастические упражнения и сальто назад. Но как оказалось, перечень их "талантов" этим не исчерпывается. На этот раз компания заставила их танцевать.
Как показал новый опубликованный видеоролик компании, в репертуаре Atlas и Spot появился еще один трюк – танцевальный. Глядя на легкость и плавность движений, возникает впечатление, будто роботы именно для этого и созданы. Об этом пишет The Verge.
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Что известно
В видеоролике представлено все семейство роботов Boston Dynamics – гуманоидные Atlas, робопес Spot и складской Handle с рукой-манипулятором. Вместе они исполняют танец под песню The Contours "Do You Love Me".
Boston Dynamics не впервые демонстрирует танцевальные навыки своих роботов. В 2018 году компания показала видео, в котором робот Spot исполнил танец "Бегущего человека", но в новом видео все выглядит на гораздо более высоком уровне благодаря Atlas.
При просмотре танца с участием синхронно движущихся роботов создается ощущение, что все происходящее является продуктом компьютерной графики.
Что такое Boston Dynamics?
Это американская инженерная компания, работающая в области робототехники. Одним из самых известных продуктов – четырехногий робот BigDog, который долгое время был героем различных шуток и мемов. В 2013 году компанию Boston Dynamics приобрела корпорация Google Inc. Однако уже в 2017 году продала ее японской SoftBank.
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