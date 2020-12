Работы Atlas и Spot, разработанные Boston Dynamics, умеют множество различных вещей: бегать, прыгать, открывать двери, мыть посуду, делать гимнастические упражнения и сальто назад. Но как оказалось, перечень их "талантов" этим не исчерпывается. На этот раз компания заставила их танцевать.

Как показал новый опубликованный видеоролик компании, в репертуаре Atlas и Spot появился еще один трюк – танцевальный. Глядя на легкость и плавность движений, возникает впечатление, будто роботы именно для этого и созданы. Об этом пишет The Verge.

Что известно

В видеоролике представлено все семейство роботов Boston Dynamics – гуманоидные Atlas, робопес Spot и складской Handle с рукой-манипулятором. Вместе они исполняют танец под песню The Contours "Do You Love Me".

Boston Dynamics не впервые демонстрирует танцевальные навыки своих роботов. В 2018 году компания показала видео, в котором робот Spot исполнил танец "Бегущего человека", но в новом видео все выглядит на гораздо более высоком уровне благодаря Atlas.

При просмотре танца с участием синхронно движущихся роботов создается ощущение, что все происходящее является продуктом компьютерной графики.