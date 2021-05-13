Наушники должны использовать взрослые. Управление продовольствия и медикаментов США одобрило продукт. Это позволило компании Bоse продавать гаджет напрямую людям, без необходимости покупателю записываться на прием к врачу, чтобы перед покупкой проверить слух и получить рецепт. Наушники должны помочь людям, которые имеют легкую или умеренную потерю слуха.

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SoundControl / Фото New Atlas

Что нужно знать о наушниках

  • Вес каждого наушники – 3 грамма.
  • Пользователю предоставляется восемь батарей к наушникам. Каждая батарея держит заряд 4 дня при условии использования наушников 14 часов в сутки.
  • Для пользования гаджетами нужно будет установить приложение на телефон.
  • Наушники можно удобно подстроить под собственные нужды: настроить усиление тихих звуков при отключении более громких или настроить вокальную частоту.
  • Если пользователь не разберется с персонализацией, то представитель компании может связаться с ним и помочь в настройках.
  • Base предлагает бесплатное тестирование на 90 дней.
  • Цена гаджета – 850 долларов.