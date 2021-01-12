В рамках выставки технологий CES 2021, компания Bosch представила ряд интересных девайсов, которые могут помочь в борьбе с вирусами. Например, камеры безопасности со встроенным интеллектуальным видеоанализом могут измерять температуру тела дистанционно.

При этом измерение происходит с высокой точностью – максимальная погрешность составляет полградуса. Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Bosch.

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Кроме того, используя ПО для открытой видеоплатформы, созданной стартапом Security and Safety Things от Bosch. Поэтому такие камеры могут обнаружить, соблюдают ли посетители магазина противоэпидемических ограничений.

ПЦР-тест

Также в Bosch рассказали о ПЦР-тесте на коронавирус, который проводят на диагностическом приборе Bosch Vivalytic. Он обеспечивает быстрый результат: лаборатории, врачи, дома престарелых и больницы могут одновременно исследовать 5 образцов за 39 минут.

Разработка поможет быстрее диагностировать коронавирус / Фото пресс-служба Bosch

Производитель добавил, что разработка системы Vivalytic, которая состоит из устройства для анализа и тестовых картриджей, стала результатом сотрудничества подразделения научных исследований и перспективных исследований, Bosch Healthcare Solutions и Больницы Роберта Боша.