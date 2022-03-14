Bosch – известный во всем мире производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники. Является одним из крупнейших в Европе поставщиков продукции в таких отраслях: машиностроение, автомобильные узлы и комплектующие, производство инструментов, диагностических и управляющих механизмов и устройств; строительная и бытовая техника; тепловая и солярная техника; системы связи и безопасности.

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Что известно

Как сообщил Дмитрий Дубилет, Bosch был одной из немногих крупных немецких корпораций, которая подозрительно долго воздерживалась от демонстрации своей позиции относительно вторжения России в Украину.

Мы запустили по нашим каналам кампанию, чтобы обратить на это внимание. Вот, получили официальный ответ. Пишут, что Бош прекратили поставки бытового оборудования. Также они в процессе прекращения двух заводов в Санкт-Петербурге. Мы одобряем эти шаги, но призываем Bosch делать больше. Тотальный бойкот российского рынка по всем направлениям и видам продукции. Война путина против Украины и, кстати, репрессии против нормальных россиян прекратятся лишь тогда, когда в российском бюджете закончатся деньги,

– написал Дмитрий Дубилет.

Компания вполне могла бы перенести производство из России в Украину. Тем более, что ранее – осенью – в сети уже появлялась информация о том, что Bosch изучает возможности открытия своего первого завода в Украине. Об этом 9 сентября сообщил президент группы в Украине, России, Беларуси, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Штеффан Гоффманн.

Тогда производитель искал локацию и договаривался об условиях. Однако каким был результат пока неясно.