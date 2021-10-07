На борту МКС впервые вырастили перец чили: какие выводы сделали ученые

На сайте NASA появилась публикация под заголовком "Хьюстон, у нас есть перец". В ней описали предварительные результаты эксперимента по выращиванию перца чили на орбите Земли.

Первый урожай ожидают в конце октября. Как сообщает агентство, будут собирать его через 100 дней после начала исследовательского проекта под названием Plant Habitat-04.

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Что выяснил эксперимент

Астронавты, которые занимались выращиванием растений, отметили, что в космосе плоды растут медленнее, чем на Земле, но пока непонятно почему.



Перец чили на Международной космической станции / Фото NASA

В NASA говорят, что такие эксперименты в условиях микрогравитации крайне необходимы для долгосрочных миссий, ведь астронавтам нужен постоянный источник витамина C.

Выращивание происходило в специальном модуле Advanced Plant Habitat (APH).

Уникальной особенностью APH является то, что им можно управлять дистанционно.

Для опыления цветов использовали два способа. В первом случае это делали вручную, о чем ранее рассказывала астронавт NASA Меган Макартур.

Во втором случае применяли дистанционное опыление, когда с помощью специальных вентиляторов внутри APH создавали воздушные потоки, стимулируя перенос пыльцы.

Кроме всего прочего, ученые рассказали, что не все опыленные цветы развились в плоды.

Второй урожай соберут через 120 дней.

Ученые пытаются понять, какого размера могут достичь плоды в условиях микрогравитации – будут ли они больше или меньше, чем на Земле. Часть урожая астронавты съедят. Другая часть отправится для исследования на планету.