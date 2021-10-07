Первый урожай ожидают в конце октября. Как сообщает агентство, будут собирать его через 100 дней после начала исследовательского проекта под названием Plant Habitat-04.
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Что выяснил эксперимент
Астронавты, которые занимались выращиванием растений, отметили, что в космосе плоды растут медленнее, чем на Земле, но пока непонятно почему.
Перец чили на Международной космической станции / Фото NASA
В NASA говорят, что такие эксперименты в условиях микрогравитации крайне необходимы для долгосрочных миссий, ведь астронавтам нужен постоянный источник витамина C.
- Выращивание происходило в специальном модуле Advanced Plant Habitat (APH).
- Уникальной особенностью APH является то, что им можно управлять дистанционно.
- Для опыления цветов использовали два способа. В первом случае это делали вручную, о чем ранее рассказывала астронавт NASA Меган Макартур.
- Во втором случае применяли дистанционное опыление, когда с помощью специальных вентиляторов внутри APH создавали воздушные потоки, стимулируя перенос пыльцы.
- Кроме всего прочего, ученые рассказали, что не все опыленные цветы развились в плоды.
- Второй урожай соберут через 120 дней.
Ученые пытаются понять, какого размера могут достичь плоды в условиях микрогравитации – будут ли они больше или меньше, чем на Земле. Часть урожая астронавты съедят. Другая часть отправится для исследования на планету.