Компания Илона Маска The Boring Company выпустила инструкцию для водителей, перевозящих клиентов подземной транспортной системы в Лас-Вегасе. В ней говорится о правилах общения с пассажирами. Особое внимание журналисты обратили на то, как компания рекомендует говорить об основателе компании.

В целом компания рекомендует сводить разговоры к минимуму и следить за дорогой. Однако, если разговоров избежать все же не удается, водителям подготовили готовые варианты ответов.

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Илон Маск: вдохновитель и мотиватор

Компания рекомендует отвечать максимально кратко, чтобы как можно скорее прекратить беседу.

Если пассажиры продолжают настаивать, вежливо отвечайте: "Извините, но я действительно не могу об этом говорить", и смените тему,

– говорится в методичке.

На вопрос, какой Маск в жизни, водителям стоит отвечать, что он, например, "потрясающий", "вдохновляющий" и "мотивирующий".

А если спросят, нравится ли водителю работать на Маска, то следует ответить: "Да, он великий лидер! Он мотивирует нас на великие дела".

Вопросы о твитах Маска рекомендуют пресекать фразой: "Илон — публичная фигура. Наша задача – обеспечивать безупречный транспортный сервис".

При этом любой негатив о Маске из новостей водители должны "отработать" словами: "Я не читал эту статью, но ничего подобного не замечал".

Если клиент спросит водителя о том, как долго он работает в The Boring Company, ему стоит ответить: "Достаточно, чтобы хорошо знать этот тоннель".

На вопрос об аварии в тоннеле, согласно инструкции, водителям следует успокоить пассажира тем, что это очень безопасная система, или предложить обратиться с этим вопросом в компанию, а не к нему.

Первый коммерческий тоннель The Boring Company под Лас-Вегасом открыли в июне 2021 года, однако из-за местных законов автомобили Tesla не могут ехать на автопилоте и разгоняться быстрее 60 километров в час, хотя изначально планировалось, что электрокары будут двигаться автономно и развивать скорость до 250 километров.