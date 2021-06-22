Главным вдохновением Boring Company были и есть пробки в городах. Именно поэтому идея с подземными туннелями и начала воплощаться в жизнь. Сейчас компания готовится к расширению бизнеса и уже начала предлагать потенциальным клиентам гораздо более широкие тоннели, чем те, которые были вырыты под Лас-Вегасом до сих пор.

Интересно Huawei представила новое поколение наушников FreeBuds 4i: 10 часов работы без подзарядки

Планы компании

Как сообщает Bloomberg, новое предложение – туннели диаметром 6,4 метра. Это в два раза больше, чем уже проложенные подземные трассы в Лас-Вегасе.

Новая ширина позволит разместить в тоннеле два стандартных грузовых контейнера рядом друг с другом. Делать это, судя по презентации, предлагают на подвижных платформах.

Примеры транспортировки грузов в узких и широких туннелях / Картинки Boring Company

Boring Company предусматривает три способа транспортировки грузов по туннелям.

На одной иллюстрации изображен контейнер высотой 2,4 метра, который едва влезает в обычный, 3,2-метровый тоннель.

На следующей – тот же контейнер в гораздо более просторной трубе диаметром 6,4 метра.

В последнем случае в таком широком же туннеле помещаются два контейнера почти вплотную друг к другу.

Во всех случаях ящики стоят на каких-то "грузовых платформах с аккумуляторами".

По мнению Эн Гудчайлд, директора центра логистики и транспорта при Университете Вашингтона, это предложение "вполне реально", и у ряда крупных компаний – например, у Boeing – подобные технологии уже есть.

Компания ведет переговоры с округом Сан-Бернардино (Калифорния) о строительстве тоннеля длиной 6,4 мили, который соединит железнодорожную станцию ​​с Международным аэропортом Онтарио.