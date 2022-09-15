Как сообщает CNN, 45-летний работник центра получил ранение руки и находится в больнице после того, как открыл кейс, в котором находилась взрывчатка. Представители университета подчеркнули, что его травмы относительно незначительны.

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Что известно

Следователи не сказали, как пакет прибыл в кампус, но подчеркнули, что расследование продолжается.

По словам правоохранительных органов, находившаяся в жестком пластиковом контейнере записка содержала "бессмысленный манифест", который критикует основателя Facebook Марка Цукерберга и отношения между академическими учреждениями и разработчиками виртуальной реальности.

Многие детали об инциденте остаются неизвестными. Как пишет источник, Цукерберг по-прежнему становился мишенью "конспирологических атак", но собственно VR-технология компании пока остается настолько слабой и банальной, что какие-либо поводы для ее демонизации и сочинения вокруг нее теорий заговора отсутствуют.

Неясно, реагировал ли преступник, которого пока ищут, таким образом на распространенные теории заговора, или придумал собственную.