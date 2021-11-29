Физикам известны четыре фундаментальных взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. Нейтрино – участвуют только в слабом и гравитационном взаимодействиях, из-за чего их сложно обнаружить. Поэтому физики даже называют нейтрино призрачными частицами.

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Как обнаружили нейтрино

Нейтрино возникают в процессе ядерных реакций в звездах, а также образуются в сверхмассивных чёрных дырах.

Эти частицы проходят огромные расстояния без каких-либо изменений и потому несут важную информацию о ранних стадиях существования Вселенной.

Теоретические данные предполагали, что в Большом адронном коллайдере тоже должны возникать нейтрино, однако их не удавалось уловить.

Новый эксперимент под названием FASER наконец-то позволил зафиксировать сразу шесть взаимодействий нейтрино.

До этого проекта на коллайдере никогда не наблюдалось никаких признаков нейтрино. Этот значительный прорыв – шаг к более глубокому пониманию этих неуловимых частиц и той роли, которую они играют во Вселенной,

– говорят исследователи.

Детектор FASER расположен на 480 метров ниже места соприкосновения частиц. Он состоит из свинцовых и вольфрамовых пластин, между которыми находится жидкая эмульсия. При ударе нейтрино по атомам металлов возникают новые частицы, проходящие через эмульсию. Следы таких взаимодействий печатаются на слоях эмульсии как на фотопленке.

Теперь FASER, доказавший свою эффективность, будет расширен и доработан так, чтобы не только фиксировать нейтринные взаимодействия, но и различать три разновидности нейтрино: электронные, мюонные и тау-нейтрино, а также фиксировать антинейтрино.

Кстати, около тока назад ученые Neutrino Energy Group заявили о сенсационной разработке, которая, по их мнению, должна изменить всю энергетику планеты. Они создали технологию энергогенерации на основе графена. Долгое время она считалась невозможной, поскольку предполагает взаимодействие с нейтрино – неосязаемыми частицами, способными проникать сквозь материю. Такая технология будет производить экологически чистую и главное безграничную электроэнергию от воздействия электромагнитных и тепловых излучений.