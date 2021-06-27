Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Кембриджского университета изучили шесть наиболее удаленных от Земли галактик, известных сейчас. Свет от них направлялся к нам на протяжении большей части жизни Вселенной. Ученые наблюдали галактики тогда, когда Вселенная существовала всего в течение 550 миллионов лет.

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Космический микроволновый фон, известный как реликтовое излучение / Фото Wikipedia

Когда сформировались первые звезды

Анализируя изображения, полученные с космических телескопов Hubble и Spitzer, исследователи подсчитали, что возраст галактик, которые они исследуют, составляет, вероятно, от 200 до 300 миллионов лет, что позволяет оценить, когда впервые сформировались их звезды.

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Теоретики предполагают, что Вселенная была темным местом в течение первых нескольких сотен миллионов лет, до образования первых звезд и галактик. Обнаружить момент, когда Вселенная была впервые залита звездным светом, – это главный квест в астрономии,

– рассказывает автор исследования доктор Николас Лапорт.

Исследователи проанализировали свет от галактик и изучили маркеры в их распределении энергии. Он указывает на присутствие атомарного водорода в их звездных атмосферах. Это дает оценку возраста звезд. Первые звезды, по мнению ученых, сформировались примерно 250 – 350 миллионов лет после образования Вселенной.

Ученые ждут запуска телескопа имени Джеймса Уэбба, который запланирован на конец 2021 года. Он позволит значительно расширить рамки наблюдений и, по мнению ученых, сможет непосредственно наблюдать первые звезды.