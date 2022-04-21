На большом экране спереди есть вырез для 8-мегапиксельной камеры. Он расположен посредине и плавно переходит в верхнюю панель.

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Передняя камера Nova Y70 Plus / Фото Huawei

С тыльной стороны тройная камера с 48-мегапиксельным основным датчиком, 5-мегапиксельным модулем с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельным датчиком для получения информации о глубине сцены.



Блок основных камер Nova Y70 Plus / Фото Huawei

Покупатели смогут выбрать между версиями с флеш-накопителем объемом 64 и 128 ГБ. Кроме того, можно расширить память установив флеш-карту.



Фишки Nova Y70 Plus / Фото Huawei

Производитель отмечает наличие мощной батареи емкостью 6000 мАч . Она получит поддержку зарядки 22,5 Вт.

Смартфон будет предложен в цветных версиях хрустального синего, жемчужно-белого и северного черного цвета.